РИА Новости: задержанного сотрудника НИИ ФСИН подозревают в оправдании терроризма

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Задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, сотрудника НИИ ФСИН обвиняют в преступлении по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". ГСУ СК РФ назначил служебную проверку.

О задержании сотрудника НИИ ФСИН стало известно 10 июня. СК РФ возбудил уголовное дело.

До этого столичный суд заочно арестовал активистку Залину Маршенкулову, которую обвиняют по делу об оправдании терроризма. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания.