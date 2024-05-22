Владельца сайта "Уралнаш" Шминке объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ

Фото: vk.com/Станислав Шминке

Художника и создателя сайта "Уралнаш" Станислава Шминке объявили в розыск. Его данные появились в базе розыска МВД России.

По информации ТАСС, в ноябре 2023 года в отношении Шминке возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом стали его публикации, осуждающие политику властей.

Шминке является создателем сайта "Уралнаш". В настоящее время сайт заблокирован, а Шминке покинул Россию.

Ранее правнучку Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову объявили в розыск. Ее разыскивают по уголовной статье, однако подробностей не приводится.

До этого против Богдановой возбудили уголовное дело из-за призывов к терроризму. По словам журналистов, правнучка летчика заявляла, что для завершения СВО нужно нанести ядерный удар по Москве. Согласно публикациям, Богданова указывала, что ее не волнуют последствия и жизни россиян.

