Карточки Зеленского и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ

Фото: ТАСС/Полина Орехова

Из базы розыска МВД России исчезли карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"По Вашему запросу ничего не найдено. <…> Измените параметры поиска и попробуйте еще раз", – высвечивается в базе при вводе фамилий.

Данные о розыске Зеленского появились в базе 4 мая. В материалах говорилось, что его разыскивали по статье УК. Однако название статьи не указывалось.

В этот же день в базе появилась карточка с данными Порошенко. Его также разыскивали по неуказанной уголовной статье.

