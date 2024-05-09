09 мая, 21:15Политика
Карточки Зеленского и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ
Фото: ТАСС/Полина Орехова
Из базы розыска МВД России исчезли карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"По Вашему запросу ничего не найдено. <…> Измените параметры поиска и попробуйте еще раз", – высвечивается в базе при вводе фамилий.
Данные о розыске Зеленского появились в базе 4 мая. В материалах говорилось, что его разыскивали по статье УК. Однако название статьи не указывалось.
В этот же день в базе появилась карточка с данными Порошенко. Его также разыскивали по неуказанной уголовной статье.