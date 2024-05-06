Песков прокомментировал объявление в розыск Зеленского и Порошенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу объявления Министерством внутренних дел (МВД) РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера страны Петра Порошенко.

Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудники правоохранительных ведомств России выполняют свои обязанности в полной мере.

"Существует большой массив информации, который наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. Пока больше мне нечего сказать", – заявил Песков, передает "Газета.ру".



Ранее сообщалось, что информация об объявлении в розыск Зеленского появилась в базе МВД РФ 4 мая. Украинский лидер разыскивается по уголовной статье. Также в списке оказался бывший глава государства Петр Порошенко. По каким именно статьям они разыскиваются, не уточняется.