МВД РФ объявило в розыск экс-чиновников Украины

Фото: Следственный комитет РФ

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и другие бывшие чиновники Украины объявлены в розыск по статье российского УК. Об этом со ссылкой на базу данных розыска МВД России сообщает ТАСС.

"Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 в городе Красный Луч, Луганская область, разыскивается по статье УК РФ", – указано в базе.

Кроме того, в розыск были также объявлены бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман, а также бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

Ранее стало известно об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ 4 мая 2024 года. Действующий президент Украины разыскивается по уголовной статье.

Впоследствии российское МВД также объявило в розыск по статье УК РФ и бывшего лидера Украины Петра Порошенко.