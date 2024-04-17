МВД объявило в розыск Маршенкулову, подозреваемую в оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Женская власть"

МВД РФ объявило в розыск журналистку и автора телеграм-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову, которую подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

Уточняется, что ее разыскивают по уголовной статье, однако подробностей не приводится.

Ранее в СКР заявили, что Маршенкуловой заочно предъявили обвинение по статье 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет").

По версии следствия, не позднее 3 марта 2023 года женщина выложила в Сеть несколько публикаций, где публично оправдывала терроризм. Следователи планируют ходатайствовать о ее аресте.