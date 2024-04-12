RT: против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело

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Против правнучки героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова возбудили уголовное дело за призывы к терроризму, сообщает RT со ссылкой на источник.

Речь идет о Дарье Богдановой, которая предложила нанести ядерный удар по России. Возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета".

Богдановой грозит до семи лет заключения.

В январе член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал Следственный комитет РФ проверить слова правнучки героя Советского союза Валерия Чкалова Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием. Он напомнил, что обращение по ней уже делалось в июне прошлого года, но был получен отказ.

До этого в СМИ появилась информация, что Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.