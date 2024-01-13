Блогер Александр Шпак объявлен в розыск по уголовной статье

Фото: телеграм-канал Baza

МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака. Об этом со ссылкой на базу данных ведомства сообщает РИА Новости.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – указано в базе МВД.

При этом по какой статье мужчина привлекается к ответственности, не уточняется. Ранее блогера несколько раз штрафовали за дискредитацию армии России.

Ранее в международный розыск объявили бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. Причиной для этого стало размещение видеоролика, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.

До этого предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) повторно объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Его разыскивают по уголовной статье о распространении фейков о российской армии.

