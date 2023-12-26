26 декабря, 14:40Политика
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Гессен по делу о фейках о ВС РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку Машу Гессен по делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
По информации судьи, мера пресечения начнет отсчитываться с момента ее экстрадиции или задержания.
Ранее стало известно, что Гессен объявили в розыск. Против женщины возбудили дело из-за интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ), которое опубликовано на YouTube-канале журналиста, где сообщаются недостоверные сведения о якобы преступлениях ВС РФ в Буче Киевской области.
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