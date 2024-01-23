МВД объявило в розыск мэра украинских Черновцов за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Романа Кличука, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из базы розыска ведомства.

"Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении без уточнения статьи, по которой ведется розыск.

В правоохранительных органах агентству заявили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ после публикации Кличука в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российских военнослужащих в Буче и других украинских городах Киевской области.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака за распространение дискредитирующих сведений о ВС РФ. Срок ареста установлен на два месяца и начнет исчисляться с момента задержания блогера.

До этого МВД России объявило Шпака в розыск. Тогда также не было информации о том, по какой статье УК РФ он разыскивался.

В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО