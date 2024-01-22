Блогера Шпака заочно арестовали за фейки о российской армии

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sashashpakofficial

Столичный Басманный суд заочно арестовал блогера Александра Шпака за распространение дискредитирующей информации о ВС России. Об этом пишет ТАСС.

"Судом в отношении Шпака избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что срок ареста установлен в два месяца. Он начнет исчисляться с момента задержания блогера.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы обвинил Шпака в пяти административных правонарушениях по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". По каждому обвинению ему было назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск. На тот момент не уточнялось, по какой именно статье его ищут, однако было известно, что речь идет о статье Уголовного кодекса России.