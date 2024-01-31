Журналист призвал СК проверить слова правнучки летчика Чкалова о ядерном ударе по Москве

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Следственному комитету РФ стоит проверить слова правнучки героя Советского союза, летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием. Этот призыв опубликовал журналист международной медиагруппы "Россия Сегодня", член Общественной палаты Армен Гаспарян в своем телеграм-канале.

"Обращение (в СК. – Прим. ред.) по ней делалось в июне прошлого года и был получен отказ", – пожаловался он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.

31 января депутаты Госдумы утвердили инициативу, предлагающую лишать граждан имущества за фейки о российской армии. Поправки предполагается внести в статью 104.1 УК РФ.

Имущество получат право конфисковать у тех, кто распространял ложные данные о ВС РФ или публично призывал к деятельности, которая угрожает безопасности государства. Из пояснительной записки следует, что в данном проекте речь идет не о любых средствах или имуществе, а именно о тех, которые были нажиты преступным путем.



Первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя инициативу, назвал закон справедливым. По его мнению, люди, распространяющие ложную информацию о российской армии, чаще всего делают это из-за рубежа. Однако часть таких лиц обладает в РФ имуществом, которое активно эксплуатирует, в частности сдает недвижимость в аренду, а также получает доходы от акции.