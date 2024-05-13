МВД объявило в розыск правнучку летчика Валерия Чкалова

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Правнучка Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск, данные об этом появились в базе данных МВД РФ.

Уточняется, что ее разыскивают по уголовной статье, однако подробностей не приводится.

Ранее против Богдановой возбудили уголовное дело из-за призывов к терроризму. По словам журналистов, правнучка летчика заявляла, что для завершения СВО нужно нанести ядерный удар по Москве. Согласно публикациям, Богданова указывала, что ее не волнуют последствия и жизни россиян.