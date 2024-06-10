Сотрудник НИИ ФСИН задержан в Москве

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Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказания России задержали по подозрению в преступлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН.

По информации журналистов, сотрудник был задержан о подозрению в совершении преступления. ГСУ СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело, но конкретная статья не уточняется.

Ранее суд арестовал 27-летнего обвиняемого в смертельном ДТП под Можайском и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года. Следователи установили, что ранее его уже лишали автомобильных прав за вождение в состоянии опьянения.

