Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 23:40

Происшествия

Сотрудник НИИ ФСИН задержан в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказания России задержали по подозрению в преступлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН.

По информации журналистов, сотрудник был задержан о подозрению в совершении преступления. ГСУ СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело, но конкретная статья не уточняется.

Ранее суд арестовал 27-летнего обвиняемого в смертельном ДТП под Можайском и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года. Следователи установили, что ранее его уже лишали автомобильных прав за вождение в состоянии опьянения.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика