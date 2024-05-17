Суд заочно арестовал активистку Маршенкулову за оправдание терроризма

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Перовский районный суд Москвы заочно арестовал активистку Залину Маршенкулову, которую обвиняют по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания активистки, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента ее передачи правоохранителям.

Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". По данным следствия, Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в своем телеграм-канале.

Ранее военный суд приговорил Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе. Взрыв в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел в апреле 2023 года. В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.