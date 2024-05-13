Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Надежда Кеворкова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте ведомства.

"6450. Кеворкова Надежда Витальевна", – значится в национальной части списка.

О задержании журналистки стало известно 6 мая. По данным следствия, в своем телеграм-канале она опубликовала посты, в которых оправдывала действия "Движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Кеворкова не признала свою вину и объяснила, что в публикации 2018 года она разместила текст своего знакомого журналиста, который тот опубликовал еще в 2010 году. Столичный суд арестовал журналистку, отправив ее в СИЗО до 6 июля.

