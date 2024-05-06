"Известия": правоохранители провели обыск у журналистки Надежды Кеворковой

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Правоохранители обнаружили плакаты с надписями "они не террористы" и "лучше митинг" в ходе обыска в квартире журналистки Надежды Кеворковой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Журналистку подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

В материале сказано, что Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов. Это и стало причиной обысков в ее квартире. В СМИ заявили, что Кеворкова опубликовала в своем телеграм-канале посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность "Движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Источник газеты подчеркнул, что Кеворкова находится в дружеских отношениях с террористами. Среди них координатор и основатель радикальных исламских фондов Исраил Ахмеднабиев. Он приглашал Кеворкову в Турцию для информационной работы против РФ.

По словам источника, представители международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) в 2021 году приглашали Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности. Кроме того, журналистка работала для издания "Кавказский узел" (издание признано в РФ иноагентом), а ее сын, Василий Полонский – для "Дождя" (издание признано в РФ иноагентом).

Ранее суд в Мурманской области арестовал журналиста Сергея Карелина на два месяца. Его обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала экстремистской организации.