AP: суд в Мурманской области арестовал журналиста Сергея Карелина на два месяца

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд в Мурманской области арестовал видеожурналиста Сергея Карелина на два месяца. Он обвиняется в подготовке материалов для YouTube-канала экстремистской организации, сообщает агентство Associated Press.

"Константин Габов и Сергей Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса", – говорится в сообщении.

Согласно информации, Карелина, который имеет также гражданство Израиля, задержали 26 апреля в Мурманской области. Агентство подчеркнуло свою обеспокоенность арестом журналиста.

Ранее Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 27 июня продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова в связи с его участием в экстремистском сообществе. По информации следователей, он был причастен к подготовке фото- и видеоматериалов для их последующего размещения на YouTube-канале "НавальныйLIVE" (площадка для размещения контента ФБК, признанного иноагентом и экстремистской организацией).

До этого журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды. По словам адвоката, его задержали из-за репоста, который тот сделал в свой телеграм-канал, опубликовав информацию о событиях в Буче. Сейчас журналиста поместили в изолятор временного содержания в Хабаровске.

