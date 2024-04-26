Журналиста Мингазова задержали по делу о фейках о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Медуза – LIVE" (Meduza внесена в реестр иноагентов РФ)

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды. Об этом заявил его адвокат Константин Бубон в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена).

Он уточнил, что Мингазова задержали по причине репоста, который тот сделал в свой телеграм-канал, опубликовав информацию о событиях в Буче. На данный момент журналиста поместили в изолятор временного содержания в Хабаровске.

По статье, которую вменяют в вину журналисту, Мингазову может грозить до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, а также штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Ранее Басманный районный суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) за фейки о ВС РФ. Его заключат под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России, уточнили в суде.

