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22 апреля, 16:49

Политика

Суд приговорил москвича к 5 годам принудительных работ за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Останкинский суд Москвы приговорил Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии во время уличного опроса. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд признал мужчину виновным по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ". Ему заменили наказание в виде пяти лет лишения свободы на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты. Кроме того, Коховцу запретили администрировать сайты в течение четырех лет.

По данным следствия, летом 2022 года обвиняемый принял участие в уличном опросе. Он высказался о спецоперации на Украине и событиях в Буче.

До этого Басманный районный суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря за фейки о ВС РФ. Его заключат под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России, заключили в суде.

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