Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации ВС РФ – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sashashpakofficial

Против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом заявил источник RT в правоохранительных органах.

Блогера не раз штрафовали за подобное правонарушение. Так, Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размер 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. При этом в августе суд регистрировал на Шпака пять протоколов об административном правонарушении по статье о дискредитации. В СМИ уточняли, что Шпак, вероятно, с начала СВО находится за границей.

Спустя время МВД РФ объявило Шпака в розыск. Тогда не уточнялось, по какой именно статье его ищут, однако речь шла о статье Уголовного кодекса России. После Басманный суд заочно арестовал блогера за дискредитацию ВС России на два месяца с момента задержания блогера.



В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО