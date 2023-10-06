Московский суд оштрафовал блогера Шпака на 250 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

"Шпаку А. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу", – заявили в суде.

Уточняется, блогер уже неоднократно получал штраф. В августе суд зарегистрировал в отношении Шпака пять протоколов об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

В СМИ добавили, что Шпак, вероятно, с начала специальной военной операции находится за границей.

Ранее Тверской суд столицы назначил бывшему преподавателю Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергею Медведеву (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд установил, что Медведев опубликовал пост в соцсети, содержащий дискредитацию ВС РФ и поддержания международного мира и безопасности.

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