Бывшего преподавателя ВШЭ оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы назначил экс-педагогу Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергею Медведеву, который признан в РФ иноагентом, штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

По материалам суда, бывший преподаватель ВШЭ выложил у себя на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пост с публичной дискредитацией использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Медведев до 2020 года работал в университете ВШЭ. В сентябре прошлого года Минюст внес его в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагента.

Ранее уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении экс-футболиста Евгения Савина, который ныне известен как блогер КраСава. Поводом для уголовного преследования стало интервью блогера Ксении Собчак, в котором тот негативно отзывался о российской армии и осуждал ее действия.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Савину штраф в размере 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Причиной для административного дела стал ролик на YouTube-канале блогера с украинскими футболистами, которые высказались об СВО.

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