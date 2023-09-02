МВД РФ начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное столичное управление МВД РФ организовало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. После спектакля, проходившего в немецком городе Бремене, она вышла на сцену с флагом Украины. Ее подозревают в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

"В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – передает слова сотрудника правоохранительных органов ТАСС.

Он добавил, что Ахеджаковой может грозить административное заключение под стражу или штраф.

Отмечается, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении артистки. По его словам, в Сети появилось видео со спектакля "Мой внук Вениамин", проходившего в Бремене 27 июня, артистка принимала в нем участие.

В конце спектакля она вышла на сцену с украинским флагом, данным действием она дискредитировала РФ, при этом продолжая являться гражданкой этой страны, подчеркнул Бородин. Он также призвал лишить артистку всех полученных ею наград и почетных званий.

В марте этого года Ахеджакова уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. Актриса отмечала, что хочет заняться гастрольной деятельностью, но не планирует покидать РФ.

Позже Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ и разжигании вражды. В совокупности артистке может грозить до 20 лет лишения свободы.

В апреле Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой, ссылаясь на технические причины.



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