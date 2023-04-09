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16:59

Культура

В театре "Современник" подтвердили увольнение Лии Ахеджаковой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В театре "Современник" подтвердили увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – заявили в театре.

В июле прошлого года появлялись сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием Ахеджаковой. Тогда театр опровергал эту информацию.

В конце марта этого года в СМИ распространилась информация, что артистка уволилась из театра "Современник". Сообщалось, что Ахеджакова написала заявление об уходе по собственному желанию еще 10 марта и теперь собирается заняться гастрольной деятельностью. Ахеджакова подчеркнула, что покидать Россию не планирует.

"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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