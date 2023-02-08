Ахеджакова заявила, что ее последний спектакль убрали из "Современника"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Последний спектакль с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой "Игра в джин" убрали из репертуара "Современника". Слова актрисы приводит телеграм-канал "Новой газеты" (издание лишили регистрации в 2022 году).

По словам Ахеджаковой, о снятии постановки ей сообщил директор театра Юрий Кравец. Он уточнил, что был вынужден убрать постановку, так как его "завалили гневными письмами" в адрес актрисы.

Секретарь директора подтвердила, что спектакль отменяется. При этом секретарь указала, что причина отмены – плохое самочувствие актрисы.

Сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием Ахеджаковой появлялись и летом 2022 года. Тогда театр опроверг эти обвинения, добавив, что постановки продолжают показывать, а артистка – играть.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!