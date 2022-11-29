СК РФ займется делом о клевете на Лию Ахеджакову

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сотрудники российского Следственного комитета займутся поиском пранкеров, которые действовали от имени актрисы Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

До этого появилась информация, что артистка стала жертвой лживых новостей. Пранкеры создали разные учетные записи от имени Ахеджаковой, на которых публиковали острые политические заявления.

После этого в СМИ распространились сведения, что актриса якобы перечислила 10 тысяч долларов на нужды ВСУ. После появления подобных слухов Ахеджакова обратилась в Генпрокуратуру.

"Сегодня, 29 ноября, мы узнали, что из прокуратуры уголовное дело по клевете передали в Савеловский следственный отдел ГСУ СКР по Москве", – поделился адвокат Александр Маев.

Ранее Рената Литвинова заявила о желании обратиться в суд, чтобы подать заявление на трансгендерную модель Наталью Максимову.

До этого модель в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) поделилась, что состояла с Литвиновой в абьюзивных отношениях.

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