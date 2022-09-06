Асмус не пришла на заседание суда по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актриса Кристина Асмус не пришла на заседание Тверского суда Москвы по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что интересы артистки представлял ее защитник.

О составлении протокола за дискредитацию Вооруженных сил России в отношении Асмус стало известно в конце августа. По данной статье актрисе может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Асмус известна своими ролями в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", а также фильме "Текст" режиссера Клима Шипенко и других отечественных картинах.

