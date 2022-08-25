Ройзман не признал вину в дискредитации российской армии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не признает вину в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Также Ройзман отметил, что готов к любому решению суда, подчеркнув, что не собирается покидать Россию.

Ройзмана задержали утром 24 августа, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В квартире Ройзмана, а также в основанных им Музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего экс-мэра доставили на допрос.

Позже сам Ройзман предположил, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде".

Между тем в столичном главке МВД рассказали, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.