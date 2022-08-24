Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан за дискредитацию ВС РФ – СМИ

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики.

Ранее Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.

До этого протокол об административном нарушении по статье о дискредитации ВС РФ составили на депутата новосибирского Горсовета Хельгу Пирогову. Позже, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в Новосибирске возбудили уголовное дело против Пироговой. Расследование начали по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".