СК в Новосибирске завел уголовное дело на депутата Пирогову

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По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Новосибирске возбудили уголовное дело против депутата горсовета Хельги Пироговой, которая негативно отозвалась о погибших российских солдатах, сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Ей грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

По предварительным данным, 15 июля Хельга Пирогова в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России.

Следователи проводят комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Накануне Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

С заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности к Бастрыкину обратились депутаты из Новосибирской области. Парламентарии указали, что оскорбительный комментарий о погибших российских военных она опубликовала в социальной сети.