На новосибирского депутата составили протокол о дискредитации ВС РФ

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На депутата новосибирского Горсовета Хельгу Пирогову составили протокол об административном нарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом со ссылкой на ее адвоката Егора Солунина сообщает ТАСС.

Он также заявил, что парламентарий не задержана.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

С заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности к Бастрыкину обратились депутаты из Новосибирской области. Парламентарии указали, что оскорбительный комментарий о погибших российских военных она опубликовала в социальной сети.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по по части 2, Статьи 207.3 УК РФ.

Как пояснял адвокат обвиняемого Сергей Тельнов, основанием для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на заседании муниципального совета депутатов, в котором тот подверг критике спецоперацию на Украине. Сам Горинов вину не признал.

