Ройзману утвердили штраф за неуважение к власти

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Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.

"Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", – прокомментировали в пресс-службе.

В конце марта Ройзмана обязали выплатить два штрафа по 50 тысяч рублей каждый. 7 апреля – еще один на такую же сумму. Все штрафы выписали по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Защита Ройзмана предприняла попытку обжаловать решение, однако суд оставил вердикты без изменений.

Ранее протокол об административном нарушении по статье о дискредитации ВС РФ составили на депутата новосибирского Горсовета Хельгу Пирогову. Позже, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в Новосибирске возбудили уголовное дело против Пироговой. Расследование начали по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".