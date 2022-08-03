Ройзману утвердили штраф за неуважение к власти

14:23
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.
"Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", – прокомментировали в пресс-службе.
В конце марта Ройзмана обязали выплатить два штрафа по 50 тысяч рублей каждый. 7 апреля – еще один на такую же сумму. Все штрафы выписали по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Защита Ройзмана предприняла попытку обжаловать решение, однако суд оставил вердикты без изменений.
Ранее протокол об административном нарушении по статье о дискредитации ВС РФ составили на депутата новосибирского Горсовета Хельгу Пирогову. Позже, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в Новосибирске возбудили уголовное дело против Пироговой. Расследование начали по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: