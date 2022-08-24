Ройзман прокомментировал задержание по делу о дискредитации российской армии

Фото: Агентство "Москва"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил информацию о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает "Интерфакс".

Он предположил, что, скорее всего, его этапируют в Москву. Также экс-глава Екатеринбурга рассказал, что уголовное дело возбуждено за одну его фразу. Он признался, что везде ее говорил и была эта фраза об Украине.

Возле подъезда дома, где проходили обыски в квартире Ройзмана, стоит несколько машин правоохранительных органов. Самого Ройзмана из квартиры вывели и завели в дверь помещения этажом ниже.

Ранее СМИ сообщили, что Евгений Ройзман рано утром был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. К нему домой пришли силовики.

До этого Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.

Протокол об административном нарушении по статье о дискредитации ВС РФ составили также на депутата новосибирского Горсовета Хельгу Пирогову. Позже, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в Новосибирске возбудили уголовное дело против Пироговой. Расследование начали по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".