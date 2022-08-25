Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий

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Следствие ходатайствует об избрании бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

Экс-главу города обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

Ройзмана задержали утром 24 августа, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В квартире экс-мэра, а также в основанных им музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего мужчину доставили на допрос.

Позже сам Ройзман предположил, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде".

Между тем в столичном главке МВД рассказали, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.

