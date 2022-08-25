Политолог прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

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Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману могут избрать в качестве меры пресечения домашний арест, после чего эта тема временно уйдет из повестки. Такое мнение в беседе с радио КП высказал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Он предположил, что главная задача этого процесса заключается в выведении потенциальных лидеров протеста с политической сцены перед осенью. Вместе с тем Гращенков отметил, что задержание Ройзмана привело лишь к его популярности, так как в последнее время многие начали забывать о нем.

"Сейчас об этом вспомнят, потому что в глазах многих людей, несогласных с властью, если человека пытаются посадить, значит, он является действительно весомым оппозиционером", – пояснил эксперт.

Гращенков напомнил, что Ройзмана подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, если с политиком получится найти общий язык, то это приведет к домашнему аресту, а после – штрафу или условному сроку. В противном же случае Ройзману могут предъявить достаточно суровые меры, предположил эксперт.

Ройзмана задержали утром 24 августа, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В квартире экс-мэра, а также в основанных им музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего мужчину доставили на допрос.

Позже сам Ройзман предположил, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде".

Между тем в столичном главке МВД рассказали, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.

