Ройзмана после обыска увезли на допрос – адвокат

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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана увезли на допрос после проведения обысков в его квартире, музее и фонде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова.

"Ничего не было обнаружено – никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в Главное следственное управление МВД по Свердловской Области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", – сказал он.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала, что обыски прошли не только в квартире, но и в его музее русской иконы и благотворительном фонде. По ее словам, полицейские изъяли компьютерную технику и визитные карточки иностранных дипломатов, в том числе экс-главы СБУ Игоря Смешко.

По данным источника в правоохранительных органов, уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении Ройзмана было возбуждено из-за опубликованного им видео на YouTube.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии. К нему домой пришли силовики. Позже сам Ройзман рассказал, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде". Он также предположил, что его этапируют в Москву.

До этого Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.