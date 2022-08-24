Юрист оценила возможность заключения Ройзмана в СИЗО за дискредитацию ВС РФ

Фото: екатеринбург.рф

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не могут заключить в СИЗО, так как статья о дискредитации ВС РФ этого не предусматривает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Юлию Федотову, которая защищала Ройзмана по административным делам.

Она напомнила, что статья 280.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Эксперт пояснила, что оснований для заключения Ройзмана под стражу нет.

"Он не собирается куда-то бежать, не является особо опасным рецидивистом, и он не обвиняется ни в чем насильственном… По идее, его должны освободить", – отметила Федотова.

Юрист также назвала обыски у экс-мэра Екатеринбурга незаконными.

Ройзмана задержали рано утром в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии. К нему домой пришли силовики. Позже сам Ройзман рассказал, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде". Он также предположил, что его этапируют в Москву.

До этого Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к Лаврову.

