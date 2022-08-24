Задержание экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана попало на видео

Видео: телеграм-канал Mash

Телеграм-канал Mash опубликовал видео задержания бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники полиции заходят в подъезд дома Ройзмана и звонят в дверь его квартиры, после чего им открывает сам фигурант.

На втором видео запечатлено, как Ройзмана выводят из квартиры после проведенного обыска. Также в этот момент он ответил на несколько вопросов журналистов, уточнив инкриминируемую статью и высказав свои предположения о ходе дальнейших следственных действий.

Видео: телеграм-канал Ural Mash

Видео: телеграм-канал Mash

Третье опубликованное видео содержит кадры переговоров правоохранителей с Ройзманом в квартире перед началом обыска. Из разговора можно понять, что полицейские дали ему две минуты, чтобы умыться, поскольку в момент их прихода – примерно в 06:00 по местному времени – бывший мэр еще находился в постели.Ранее СМИ сообщили, что Евгений Ройзман рано утром был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. К нему домой пришли силовики.

Позднее Ройзман подтвердил эту информацию и предположил, что, скорее всего, его этапируют в Москву. Также экс-глава Екатеринбурга рассказал, что уголовное дело возбуждено за одну фразу об Украине, которую он везде говорил.