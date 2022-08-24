14:24
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Предпринимателя и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, дело в отношении Ройзмана возбуждено по части 1 статьи 280.3 УК РФ. Причиной для расследования стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.
Утром в среду, 24 августа, Ройзмана задержали, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В квартире предпринимателя, а также в основанных им музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего мужчину доставили на допрос.
Позже сам Ройзман рассказал, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде". Он также предположил, что его этапируют в Москву.
В мае 2022 года экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей за его пост в соцсети, оскорбляющий человеческое достоинство и выражающей неуважение к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Защита Ройзмана попыталась обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.
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