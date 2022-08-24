Что известно о задержании экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Самого бывшего политика задержали. Вместе с тем в квартире Ройзмана, его благотворительном фонде, а также в открытом им музее "Невьянская икона" прошли обыски. Рассказываем, что известно о задержании экс-мэра Екатеринбурга.



Обыски в квартире и задержание

Рано утром 24 августа был задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В отношении него заведено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщил сам бывший политик из окна своей квартиры, где проходил обыск. Ройзман уточнил, что дело возбудили в Москве. Он также предположил, с чем связано уголовное преследование.

"Фактически за одну фразу... Я везде ее говорил", – отметил экс-мэра Екатеринбурга, пояснив, что речь идет про высказывание об Украине.

В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что дело в отношении задержанного в Екатеринбурге завели после того, как он разместил в Сети противоправный контент. Речь идет о ролике, который содержит данные, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Отмечается, что для следственных действий подозреваемого доставят в столицу.

В СМИ распространились кадры с задержанием бывшего политика. По данным источника ТАСС в силовых структурах, из его квартиры в том числе изъяли смартфон, моноблок, флешки и загранпаспорт. Кроме того, сообщалось, что там же якобы были найдены визитки иностранных общественных деятелей, дипломатов и политиков, в частности бывшего главы СБУ Игоря Смешко.

Вместе с тем помощница экс-мэра Екатеринбурга Лейла Гусейнова рассказала об обысках в благотворительном фонде Ройзмана, а также в открытом им частном музее "Невьянская икона". В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию.





Евгений Куйвашев губернатор Свердловской области У меня всегда с Евгением Ройзманом были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит.

Помимо того, Куйвашев выразил надежду, что музей "Невьянская икона" несмотря ни на что продолжит работать.



Что грозит Ройзману?

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Юрист Юлия Федотова, которая представляла интересы Ройзмана по административным делам, предположила, что ее подопечного не могут заключить под арест. Она пояснила, что статья о дискредитации Вооруженных сил РФ не предусматривает такую меру пресечения.





Юлия Федотова юрист Не может быть избрано содержание под стражей, потому что наказание до трех лет. Нет никаких оснований заключать его под стражу. Он не собирается куда-то бежать, не является особо опасным рецидивистом, и он не обвиняется ни в чем насильственном... По идее, его должны освободить.

Другой адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что того повезли на допрос.

"Ничего не было обнаружено – никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", – уточнил юрист.

С начала года Ройзман получил несколько штрафов по административным делам о дискредитации Вооруженных сил РФ. По трем протоколам суд обязал его выплатить в общей сложности 150 тысяч рублей. Еще одно административное дело против экс-мэра Екатеринбурга завели о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. По нему бывшего политика оштрафовали на 85 тысяч рублей.

В 2013 году Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга. Эту должность он занимал вплоть до 2018 года. После ухода с поста мэра работал на радиостанции "Эхо Москвы", а также занимался общественной деятельностью. Ройзман вел активную жизнь в социальных сетях. В частности, известен своими скандальными заявлениями и комментариями.

