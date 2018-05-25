Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра, сообщает "Российская газета".
"За" высказались 25 депутатов из 33, шесть проголосовали против. Самого Ройзмана на заседании не было.
В устав города также внесли поправки, отменяющие прямые выборы главы города. За это решение проголосовал 31 депутат, один – против. В гордуме пояснили, что принять поправки нужно, чтобы привести устав города в соответствие с областным законодательством.
Теперь главу города будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Нынешняя система, при которой глава города выполнял обязанности председателя гордумы, а глава администрации решал хозяйственные вопросы, упраздняется. Ройзман считает, что отмена выборов главы Екатеринбурга – это "прямой обман жителей и предательство интересов города".
До выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года, исполняющим обязанности мэра назначен зампредседателя думы Виктор Тестов. Прошлые выборы главы Екатеринбурга прошли в 2013 году, на них победил Евгений Ройзман, главой городской администрации является Александр Якоб.
Ройзман заявил, что решил заняться развитием хосписа имени Елизаветы Глинки. Он добавил, что не планирует уезжать из Екатеринбурга и не видит себя в федеральном правительстве. В то же время, если власти вернут прямые выборы мэра, Ройзман не исключает возвращения на эту должность.
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