Ройзман займется развитием хосписа имени Елизаветы Глинки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Евгений Ройзман, объявивший об уходе с поста мэра Екатеринбурга и председателя городской Думы, решил заняться развитием хосписа имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщает ТАСС.

"Я буду востребован. Мне надо кормить пациентов хосписа, 400 тысяч рублей надо в месяц, буду заниматься его развитием", – сказал он журналистам. Ройзман также высказал надежду, что новый мэр будет уделять внимание этому вопросу.

Он добавил, что не собирается уезжать из Екатеринбурга и не видит себя в федеральном правительстве. В то же время, если власти вернут прямые выборы мэра, он не исключает возвращения на этот пост.

Свое заявление об уходе в отставку Ройзман озвучил на заседании городской думы. Он пояснил, что отмена выборов главы Екатеринбурга – это "прямой обман жителей и предательство интересов города".