Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Владислава Идамжапова.

В беседе с агентством юрист подтвердил, что в отношении Ройзмана составлен протокол о его задержании на двое суток.

Предпринимателя задержали утром 24 августа, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В его квартире, а также в основанных им музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего мужчину доставили на допрос.

Позже сам Ройзман предположил, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде".

Между тем в столичном главке МВД рассказали, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных. Для проведения следственных действий Ройзмана доставят в Москву.

