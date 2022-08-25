Лидер "ДДТ" Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

11:08
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук подал жалобу на постановление о штрафе за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале.
Музыканту выписали штраф за дискредитацию российской армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за высказывание на концерте в Уфе. Адвокат выступил с просьбой к Верховному суду Башкирии отменить решение и прекратить дело.
Ранее сообщалось, что лидера музыкальной группы оштрафовали на 50 000 рублей. При этом Шевчук не явился в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, чтобы по видеосвязи принять участие в заседании, которое проходило в Уфе.
Административный протокол на лидера "ДДТ" составили после концерта в мае. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине.
До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева за дискредитацию Вооруженных сил России. Ему вменили обвинение по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и выписали штраф в размере 30 000 рублей.
Сам Кураев сообщил, что его оштрафовали из-за публикации в "Живом журнале", которая была размещена в апреле. По его словам, суд отклонил три ходатайства адвоката.
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