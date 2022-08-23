Запрещенного в служении протодиакона Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3. Кураеву назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Сам запрещенный в служении протодиакон рассказал, что дело на него завели из-за его апрельской публикации в "Живом журнале". Он отметил, что все ходатайства адвоката суд отклонил.

"Я против экстремизма, а меня судят как экстремиста", – заключил Кураев.

В апреле 2021 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева.

До этого Епархиальный суд Москвы усмотрел в действиях Кураева признаки клеветнической деятельности. По информации епархии, 21 апреля 2020 года клирик разместил в своем блоге оскорбительную характеристику умершего в этот день от осложнений из-за COVID-19 протоиерея Александра Агейкина. Кураева также обвинили в организации раскола.

