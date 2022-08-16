Суд в Уфе оштрафовал Шевчука на 50 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

13:08
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Советский суд Уфы оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука по административному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей", – заявили в пресс-службе суда, уточнив, что решение еще не вступило в законную силу.
Отмечается, что Шевчук не явился в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, чтобы по видеосвязи принять участие в заседании, которое проходило в Уфе.
В мае после концерта "ДДТ" в Уфе против Шевчука составили административный протокол. По некоторым данным, во время выступления лидер группы высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине.
Позже адвокат Павел Чиков рассказал, что Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России. Он сослался на 51 статью Конституции РФ.
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