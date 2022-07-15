Суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал административное дело против Шевчука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Административное дело о дискредитации ВС России в отношении лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука вновь зарегистрировано Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Уточняется, что материалы дела были переданы судье, информация о дальнейшем развитии событий будет позже.

Ранее сообщалось, что после концерта "ДДТ" в Уфе против Шевчука составили административный протокол. По некоторым данным, во время выступления лидер группы высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине. Музыканту грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Позже адвокат Павел Чиков рассказал, что Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России. Он сослался на 51 статью Конституции РФ.

