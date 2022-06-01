Шевчук подтвердил информацию о переносе концерта в Москве на год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук подтвердил перенос концерта с 10 июня 2022 года на 17 июня 2023 года в Москве.

"Перенос концерта связан, как мы и написали, с нашей принципиальной позицией. Концерты в других городах будут зависеть от этих городов, от мэров, губернаторов. Мне кажется, сейчас страна немножко размышляет, и я думаю, что где-то сможем выступить, где-то, может быть, нет. Но мы хотим играть и работать в России", – приводит "Газета.ру" его слова.

Шевчук также отметил важность деятельности коллектива именно в России. Он добавил, что группа готовится к концерту в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

На странице музыкантов в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что купленные в 2019–2022 годах билеты не требуют обмена и действительны для входа в "Открытие Банк Арену" на новую дату. При этом те, кому новая дата окажется неудобной, могут подать заявку на возврат средств.

После концерта "ДДТ" в Уфе против Шевчука составили административный протокол. По некоторым данным, во время выступления лидер группы высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине. Музыканту грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Позже адвокат Павел Чиков рассказал, что Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России. Он сослался на 51 статью Конституции РФ.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, возбужденного в отношении Шевчука. По данным ведомства, в протоколе не описано событие правонарушения, а также отсутствует указание, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны.