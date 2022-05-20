Лидер ДДТ Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский рок-музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России. Он сослался на 51 статью Конституции РФ.

По словам адвоката Павла Чикова, музыкант на данный момент находится на пути из Уфы в Санкт-Петербург.

"В Дзержинском суде Санкт-Петербурга его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ", – написал Чиков в своем телеграм-канале.

19 мая против Шевчука был составлен административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Его составили после концерта группы в Уфе. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал личное мнение по поводу специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.